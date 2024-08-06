Джан останется капитаном «Боруссии» Дортмунд под руководством Шахина

Опорный полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан останется капитаном команды под руководством нового тренера Нури Шахина. Об этом сообщил спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель.

«Эмре Джан останется сильным капитаном. Я чувствую, как игроки воодушевлены началом сезона. У них есть огромное желание добиться успеха. Я вижу высокую интенсивность и сосредоточенность», – приводит слова Келя журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, 30-летний Джан перебрался в дортмундскую «Боруссию» летом 2020 года из туринского «Ювентуса». Эмре успел выиграть Кубок Германии в составе «шмелей».