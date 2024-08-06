Деку прибыл в Германию на переговоры по трансферу Ольмо в «Барселону»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку прибыл в Германию с целью провести переговоры с «РБ Лейпцигом» по трансферу полузащитника Дани Ольмо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, Деку хочет согласовать с «красными быками» сумму компенсации, а также структуру бонусов и выплат.

Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» отпустит Ольмо только за 60 миллионов евро. «Барселона» готова удовлетворить требования «красных быков», но при этом «сине-гранатовые» хотят отдать часть этой суммы в будущем в виде бонусов.

26-летний Ольмо открыт к переходу в «Барселону», хотя его услугами также интересуется мюнхенская «Бавария».