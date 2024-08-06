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«Бавария» вернётся за Хави Симонсом в 2025 году

06 Августа 2024 • 04:12 Комментировать
ПСЖ
0:0
Монако
отменен

В «Баварии» не отказались от идеи приглашения полузащитника Хави Симонса.

Футболист «ПСЖ» мог пополнить ряды мюнхенцев этим летом, но решил вновь отправиться в аренду в «РБ Лейпциг». Согласно информации Sky Sport, нидерландец остаётся в списке интересов «Баварии» – клуб может попробовать провернуть трансфер через год. Ожидается, что к тому моменту атакующий хавбек подешевеет, поскольку у него останется всего два года по контракту с «ПСЖ».

Главной целью «Баварии» на 2025 год остаётся Флориан Вирц, но провернуть подписание звезды леверкузенского «Байера» будет нелегко.

Transfermarkt оценивает текущую стоимость Хави Симонса в 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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