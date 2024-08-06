«РБ Лейпциг» нашёл замену Ольмо, который может уйти в «Барселону»

В «РБ Лейпциге» нашли потенциальную замену атакующему полузащитнику Дани Ольмо.

«Красные быки» ведут переговоры с «Барселоной» по трансферу 26-летнего испанца – сделка может быть заключена в скором времени. Тем временем, как сообщает журналист Филипп Хинце, немецкий клуб уже определился с главным кандидатом на замену Ольмо – таковым стал Райан Шерки из «Лиона». Цена возможной сделки оценивается в 15-20 млн евро.

Переговоры «РБ Лейпцига» с самим 20-летним французом уже ведутся. Ранее игрок мог перебраться в дортмундскую «Боруссию», но «шмели» отменили трансфер. Также на восходящую звезду претендовал «ПСЖ».