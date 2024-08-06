​Мусиала: «Можем обыграть всех, в том числе и «Байер»

Прошлый сезон оказался очень болезненным для «Баварии», команда не смогла взять трофей - проиграла в Кубке Германии, проиграла в Бундеслиге и вылетела из Лиги чемпионов. Однако Джамал Мусиала, нападающий мюнхенского клуба и сборной Германии, уверен в том, что его команде удастся взять реванш.

- Мы должны прибавить в тренировках и выиграть как можно больше матчей. Мы можем обыграть кого угодно, в том числе и «Байер», - цитирует слова Мусиалы Sport1.

Напомним, что новый сезон немецкого чемпионата Бундеслиги начнётся 23 августа. В первом туре «Баварии» предстоит сыграть на выезде с «Вольфсбургом».