В «Барселоне» уверены, что смогут закрыть трансфер Ольмо

«Барселона» сохраняет оптимизм в отношении трансфера атакующего полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо.

Звезда сборной Испании выражает готовность вернуться в каталонский клуб, но «красные быки» не идут на уступки в вопросе структуры выплат. Напомним, что «Барселона» согласна выплатить требуемые 60 млн евро, но не единым платежом, как того требует «РБ Лейпциг». По сообщениям инсайдера Николо Скиры, несмотря на все сложности, боссы испанского гранда уверены в успешном исходе переговоров по Ольмо. 26-летний игрок заключит с «сине-гранатовыми» договор, рассчитанный до 2030 года.

Дани Ольмо покинул «Барселону» десять лет назад, ещё будучи футболистом академии. Тогда испанец перешёл в загребское «Динамо».