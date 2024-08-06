Напряжённость в «Боруссии» - Шахин выгоняет из раздевалки технического директора

Новый наставник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин сразу же принялся за интриги - ему не нравится Свен Мислинтат, технический директор клуба, и он решил ограничить его полномочия.

Первым шагом стал запрет на посещение раздевалки, что для Мислинтата стало большим оскорблением - он играет важную роль в скаутинге клуба, весьма успешном, между прочим, ведь немало сегодняшних звёзд играли в недавнем прошлом в «Боруссии», достаточно вспомнить Джуда Беллингема или Эрлинга Холанна.

Правда, пока что речи об увольнении Мислинтата не идёт, но ситуация создаёт дополнительное давление на клуб.