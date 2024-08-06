Судьба перехода Ольмо в «Барселону» может решиться во вторник

«Барселона» работает над трансфером полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо.

Как известно, каталонский клуб не может удовлетворить требования руководства «красных быков» по 26-летнему футболисту сборной Испании, при этом агент чемпиона Европы предпочитает, чтобы сделка состоялась. Как информирует Barca Universal, во вторник представитель Ольмо встретится со спортивным директором «Барселоны» Деку – эта встреча может стать определяющей.

Напомним, «РБ Лейпциг» намерен получить за Дани Ольмо 60 млн евро единовременным платежом. «Сине-гранатовые» хотели бы разбить сумму на несколько частей.