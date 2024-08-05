Нападающий сборной Германии решил перейти в дортмундскую «Боруссию»

Форвард «Хоффенхайма» и сборной Германии Максимилиан Байер готов продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

Об интересе «шмелей» к 21-летнему игроку стало известно в воскресенье. Согласно обновлённым сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, Байер отвечает «Боруссии» взаимностью – он хочет выступать за команду Нури Шахина. Цена вопроса – 25 млн евро. В Дортмунде нападающий сборной Германии будет зарабатывать порядка 5-6 млн евро в год. Сделка может быть оформлена до конца текущей недели.

Максимилиан Байер отметился 16 голами в 33 поединках за «Хоффенхайм» в прошедшем розыгрыше Бундеслиги.