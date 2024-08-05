«РБ Лейпциг» продаст Ольмо «Барселоне» только при одном условии

«Барселона» пытается осуществить трансфер полузащитника Дани Ольмо, но «РБ Лейпциг» отклонил уже несколько предложений «сине-гранатовых». Как сообщает испанский Sport, требование немецкого клуба по Ольмо остаётся жёстким – «быки» отпустят игрока только при получении 60 миллионов евро.

Стоит сказать, что Дани Ольмо хорошо показал себя на чемпионате Европы в составе сборной Испании. Действующий контракт 26-летнего полузащитника с «РБ Лейпцигом» рассчитан ещё на три сезона – до середины 2027 года.

Ранее в прессе много писали о финансовых трудностях «Барселоны», из-за которых возможности клуба на трансферном рынке ограничены.