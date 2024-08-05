Мусиала высказался о трансфере Олисе

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе высказался о трансфере Майкла Олисе, который перебрался на «Альянц Арену» из «Кристал Пэлас». «Бавария» заплатила за 22-летнего француза 53 миллиона евро компенсации.

«Это отличный игрок. Я давно его не видел. Мы вместе играли за молодёжную команду «Челси». Будет круто снова пообщаться с Майклом. Наши пути пошли по разным направлениям, но сейчас мы опять будем играть за одну команду. У Олисе хорошие качества, он показывает отличную игру на Олимпиаде», – цитирует Мусиалу Bayern & Germany.

В прошлом сезоне Олисе отметился 10 голами и 6 ассистами в Английской премьер-лиге.