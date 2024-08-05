«Барселона» предложила за Ольмо 47 миллионов евро + 13 миллионов в виде бонусов

Каталонская «Барселона» отправила предложение «РБ Лейпцигу» по трансферу полузащитника Дани Ольмо. Напомним, ранее немецкая команда требовала 60 миллионов евро за своего хавбека.

По информации от Mundo Deportivo, «Барселона» предложила «красным быкам» 47 миллионов евро сразу и 13 миллионов в будущем в виде бонусов. Ранее «РБ Лейпциг» хотел получить 60 миллионов сразу, но пока команда Марко Розе не ответила на предложение «сине-гранатовых».

Напомним, Ольмо открыт к переходу в «Барселону», хотя его услугами также интересуется мюнхенская «Бавария». 26-летний Дани является воспитанником «сине-гранатовых».