Полузащитник Хави Симонс вернулся в «РБ Лейпциг». Немецкий клуб посредством своего официального сайта объявил об аренде 21-летнего нидерландского футболиста у «ПСЖ» ещё на один сезон.

Во вторник Симонс выступит на пресс-конференции и начнёт тренироваться с «РБ Лейпцигом». За «быков» нидерландец будет выступать под номером 10.

Ранее в прессе писали о том, что в соглашении между «ПСЖ» и «РБ Лейпцигом» по Хави Симонсу опции выкупа прописано не будет.

В прошлом сезоне Симонс уже играл за «РБ Лейпциг» в аренде. Тогда футболист провёл 43 матча, в которых забил 10 голов и отдал 15 голевых передач на партнёров.