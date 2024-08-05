Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» близок к трансферу эквадорского защитника за 40 миллионов евро

05 Августа 2024 • 12:33 Комментировать

Французский «ПСЖ» близок к тому, чтобы очень быстро провернуть сделку по центральному защитнику франкфуртского «Айнтрахта». Речь идёт о Виллиане Пачо, который уже дал согласие на переход в команду Луиса Энрике.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «ПСЖ» находится в шаге от трансфера эквадорца за 40 миллионов евро. Сообщается, что парижане достигли полного соглашения с «Айнтрахтом» по сумме компенсации и с самим футболистом по условия личного контракта.

22-летний Пачо успел провести всего один сезон в Бундеслиге после перехода из бельгийского «Антверпена». В прошлой кампании Виллиан отметился двумя ассистами в чемпионате Германии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2024 Виллиан Пачо ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Гвардиола высказался о Лионеле Месси В «Реале» поражены Гюлером Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной» Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» «Спартак» решил продать нападающего «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу «Динамо» сделало заявление по Лещуку Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» В УЕФА сообщили решение по России Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем Ударный старт в Кубке России: «Спартак» разгромил «Динамо» в старейшем московском дерби Названы самые дорогие футболисты в топ-лигах мира
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Августа
13:09 · Германия. Бундеслига
«Барселона» предложила за Ольмо 47 миллионов евро + 13 миллионов в виде бонусов
12:46 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» объявил о возвращении Хави Симонса официально
12:33 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» близок к трансферу эквадорского защитника за 40 миллионов евро
12:13 · Германия. Бундеслига
Симонс прибыл в расположение «РБ Лейпцига»
11:13 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» положил глаз на защитника из Бундеслиги
10:14 · Германия. Бундеслига
«Реал» не исключает, что может подписать Дэвиса в это трансферное окно
03:53 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» подтвердили намерение отдать в аренду вингера
03:40 · Германия. Бундеслига
«Байер» провёл переговоры с бывшим игроком «Ливерпуля»
01:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» приготовил новое предложение по двум игрокам «Баварии»
00:48 · Англия. Премьер-лига
Фюллькруг уже в понедельник подпишет контракт с клубом АПЛ
04 Августа
23:36 · Германия. Бундеслига
«Барселона» далека от подписания Ольмо 2
23:19 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» может заменить Фюллькруга другим игроком сборной Германии
22:35 · Германия. Бундеслига
Мукоко решил, в каком клубе хочет играть
21:21 · Германия. Бундеслига
«Марсель» продвинулся в переговорах с «Боруссией» по Мукоко слухи
17:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет снизить зарплату звёздному игроку
15:16 · Германия. Бундеслига
Стало известно, где будет играть Хави Симонс
14:03 · Германия. Бундеслига
В Германии выбрали футболиста и тренера года
13:08 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» высказались о ситуации де Лигта – защитник может уйти в «Манчестер Юнайтед»
12:53 · Германия. Бундеслига
Мюллер высказался о своём будущем
09:42 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение по Горецке
09:35 · Германия. Бундеслига
Киммих ответил на вопрос о «Баварии»
09:28 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» рассказали о будущем Киммиха
03:52 · Германия. Бундеслига
Горецка определился с будущим в «Баварии» на фоне интереса «Атлетико»
03:24 · Германия. Бундеслига
​Бутьюс одолел рак
03:13 · Германия. Бундеслига
Стало известно, почему Дуэ намерен перейти в «Баварию» вместо «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем