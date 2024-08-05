«ПСЖ» близок к трансферу эквадорского защитника за 40 миллионов евро

Французский «ПСЖ» близок к тому, чтобы очень быстро провернуть сделку по центральному защитнику франкфуртского «Айнтрахта». Речь идёт о Виллиане Пачо, который уже дал согласие на переход в команду Луиса Энрике.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «ПСЖ» находится в шаге от трансфера эквадорца за 40 миллионов евро. Сообщается, что парижане достигли полного соглашения с «Айнтрахтом» по сумме компенсации и с самим футболистом по условия личного контракта.

22-летний Пачо успел провести всего один сезон в Бундеслиге после перехода из бельгийского «Антверпена». В прошлой кампании Виллиан отметился двумя ассистами в чемпионате Германии.