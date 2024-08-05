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Симонс прибыл в расположение «РБ Лейпцига»

05 Августа 2024 • 12:13 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс прибыл в расположение «РБ Лейпцига». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, в ближайшее время о трансфере футболиста объявят официально.

Напомним, Симонс вернётся в «РБ Лейпцига» на правах аренды без возможности выкупа. Хави выступал за «красных быков» в прошлом сезоне и успел отметиться 8 голами и 11 результативными передачами в немецкой Бундеслиги.

Этим летом в услугах Симонса были заинтересованы мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона», но полузащитник решил вернуться в «РБ Лейпциг», где ему гарантировали стабильное место в стартовом составе.

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