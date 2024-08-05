«ПСЖ» положил глаз на защитника из Бундеслиги

Французский «ПСЖ» положил глаз на центрального защитника из немецкой Бундеслиги. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, парижанам интересен игрок франкфуртского «Айнтрахта» Виллиан Пачо.

Сообщается, что «ПСЖ» уже начал переговоры и дал понять, что хочет закрыть сделку в это трансферное окно. 22-летний эквадорец открыт к тому, чтобы перебраться в команду Луиса Энрике.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Пачо в 35 миллионов евро, но «Айнтрахт» будет требовать больше. Прошлым летом «ПСЖ» купил у франкфуртской команды нападающего Рандаля Коло-Муани за 95 миллионов евро.