«Реал» не исключает, что может подписать Дэвиса в это трансферное окно

Мадридский «Реал» всё ещё не исключает, что может подписать левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в это трансферное окно. Издание Relevo сообщает, что сделка всё ещё возможна.

Если верить источнику, в руководстве «Реала» считает, что летняя трансферная кампания уже завершилась. Несмотря на это, в клубе не исключают, что на «Сантьяго Бернабеу» может прибыть Дэвис, у которого остаётся год по контракту с «Баварией».

Ранее мюнхенский клуб требовал за Альфонсо в районе 50 миллионов евро компенсации. «Реал» предпочитает подписать игрока через год бесплатно, чтобы не переплачивать. Тем не менее, если «Бавария» снизит свои аппетиты, трансфер может состояться уже в этом месяце.