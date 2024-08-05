В «Баварии» подтвердили намерение отдать в аренду вингера

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о перспективах вингера Брайана Сарагосы.

22-летний вингер редко появлялся на поле в прошлом сезоне, и новый рулевой Венсан Компани также не видит его в основе. Ранее в СМИ появилась информация о готовности мюнхенского гранда отпустить испанца в аренду – теперь эти сведения подтвердил Эберль.

«Мы оцениваем ситуацию, чтобы найти лучшее решение. Возможно, сейчас Брайану стало ещё труднее [пробиться в основной состав], и он обратился к нам за решением. На наш взгляд, для него будет полезно получить игровую практику в другом месте», – приводит журналист Альфредо Педулла слова спортивного директора «Баварии».