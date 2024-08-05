«Байер» провёл переговоры с бывшим игроком «Ливерпуля»

Леверкузенский «Байер» связался с бывшим защитником «Ливерпуля» Жоэлем Матипом.

«Фармацевты» обозначили камерунца в качестве одного из приоритетных кандидатов на замену Джонатану Та, на которого претендует «Бавария». По сведениям журналиста Патрика Бергера, между «Байером» и Матипом состоялись «очень позитивные» переговоры, однако стороны ещё не достигли устной договорённости по условиям сотрудничества. Отмечается, что центрбек вполне представляет себе переезд в Леверкузен, хотя имеет и другие варианты продолжения карьеры.

Жоэль Матип выступал за «Ливерпуль» с 2016 по текущий год. В июле 32-летний футболист стал свободным агентом.