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«Барселона» далека от подписания Ольмо

04 Августа 2024 • 23:36 Комментировать (1)
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо в настоящий момент не близок к возвращению в «Барселону».

Каталонский гранд обозначил футболиста сборной Испании в качестве одной из приоритетных трансферных целей, но удовлетворить требования «РБ Лейпцига» будет очень трудно. По обновлённым данным Sport, на сегодняшний день «Барселона» очень далека от подписания Ольмо. Руководство «красных быков» отвергает предложения, предусматривающие выплаты в рассрочку. Стороны не близки к компромиссу.

Стоимость возможного трансфера Дани Ольмо оценивается в 60 млн евро. Контракт 26-летнего игрока с «РБ Лейпцигом» действует до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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woodziegg
05 Августа 2024 в 00:03
Отличные новости, зачем ещё один вечно травмирующейся игрок
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