«Барселона» далека от подписания Ольмо

Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо в настоящий момент не близок к возвращению в «Барселону».

Каталонский гранд обозначил футболиста сборной Испании в качестве одной из приоритетных трансферных целей, но удовлетворить требования «РБ Лейпцига» будет очень трудно. По обновлённым данным Sport, на сегодняшний день «Барселона» очень далека от подписания Ольмо. Руководство «красных быков» отвергает предложения, предусматривающие выплаты в рассрочку. Стороны не близки к компромиссу.

Стоимость возможного трансфера Дани Ольмо оценивается в 60 млн евро. Контракт 26-летнего игрока с «РБ Лейпцигом» действует до 2027 года.