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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» может заменить Фюллькруга другим игроком сборной Германии

04 Августа 2024 • 23:19 Комментировать
Хоффенхайм
...
Хольштайн Киль
24.08 16:30

Нападающий «Хоффенхайма» Максимилиан Байер заинтересовал дортмундскую «Боруссию».

Ряды «шмелей» в скором времени должен покинуть Никлас Фюллькруг – его трансфер в «Вест Хэм» почти оформлен. По данным журналиста Патрика Бергера, место 31-летнего форварда может занять другой футболист сборной Германии – Байер. На новой неделе дортмундцы сделают «Хоффенхайму» предложение на сумму в 25 млн евро. 

Отмечается, что новый рулевой «Боруссии» Нури Шахин намерен использовать Максимилиана Байера в связке с Серу Гирасси, который недавно был приобретён у «Штутгарта».

На счету Байера 16 забитых мячей в 33 матчах прошедшего розыгрыша Бундеслиги. За сборную Германии игрок провёл два поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Боруссия Дортмунд Никлас Фюллькруг трансферы футбола - лето 2024 Максимилиан Байер ещё теги

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