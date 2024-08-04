«Боруссия» может заменить Фюллькруга другим игроком сборной Германии

Нападающий «Хоффенхайма» Максимилиан Байер заинтересовал дортмундскую «Боруссию».

Ряды «шмелей» в скором времени должен покинуть Никлас Фюллькруг – его трансфер в «Вест Хэм» почти оформлен. По данным журналиста Патрика Бергера, место 31-летнего форварда может занять другой футболист сборной Германии – Байер. На новой неделе дортмундцы сделают «Хоффенхайму» предложение на сумму в 25 млн евро.

Отмечается, что новый рулевой «Боруссии» Нури Шахин намерен использовать Максимилиана Байера в связке с Серу Гирасси, который недавно был приобретён у «Штутгарта».

На счету Байера 16 забитых мячей в 33 матчах прошедшего розыгрыша Бундеслиги. За сборную Германии игрок провёл два поединка.