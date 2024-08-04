Мукоко решил, в каком клубе хочет играть

Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко.

19-летний футболист недоволен своим текущим положением, поэтому намерен покинуть ряды «шмелей», о чём уже сообщалось ранее. По сведениям Романо, Мукоко подтвердил, что отдаёт явное предпочтение варианту с переходом в «Марсель». Игрок дал понять руководству французского клуба, что очень заинтересован в сделке. «Провансальцы» продолжают обсуждать аренду с возможностью выкупа с «Боруссией». Ситуация должна проясниться в ближайшие несколько дней.

В прошедшем сезоне Юссуфа Мукоко провёл 27 матчей за дортмундский коллектив во всех турнирах, отметившись шестью голами.