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«Марсель» продвинулся в переговорах с «Боруссией» по Мукоко слухи

04 Августа 2024 • 21:21 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
23.08 21:30

Центральный нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко близок к переходу в «Марсель». Об этом сообщает Topskills Sports UK.

По данным источника, сейчас стороны продолжают переговоры по аренде 19-летнего футболиста с правом выкупа. Утверждается, что сам Мукоко хочет перебраться в «Марсель», поэтому условия личного контракта не являются для него проблемой.

Источник отметил, что в услугах Мукоко заинтересован «Лилль», но нападающий настроен только на трансфер в «Марсель».

В прошлом сезоне Мукоко принял участие в 27 матчах во всех турнирах и забил шесть мячей.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 22 миллиона евро. 
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Марсель Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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