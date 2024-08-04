Центральный нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко близок к переходу в «Марсель». Об этом сообщает Topskills Sports UK.

По данным источника, сейчас стороны продолжают переговоры по аренде 19-летнего футболиста с правом выкупа. Утверждается, что сам Мукоко хочет перебраться в «Марсель», поэтому условия личного контракта не являются для него проблемой.

Источник отметил, что в услугах Мукоко заинтересован «Лилль», но нападающий настроен только на трансфер в «Марсель».

В прошлом сезоне Мукоко принял участие в 27 матчах во всех турнирах и забил шесть мячей.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 22 миллиона евро.