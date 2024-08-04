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«Бавария» хочет снизить зарплату звёздному игроку

04 Августа 2024 • 17:31 Комментировать

Действующий контракт защитника/полузащитника Йозуа Киммиха с «Баварией» рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года. В мюнхенском клубе накануне заявили о позитивном диалоге с Киммихом, да и сам 29-летний футболист дал понять, что никакого напряжения между ним и «Баварией» нет.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «Бавария» пытается убедить Киммиха подписать контракт со сниженной заработной платой. Сейчас футболист зарабатывает ежегодно 20 миллионов евро.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Йозуа Киммиха в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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