Стало известно, где будет играть Хави Симонс

По завершению сезона 2023/2024 Хави Симонс вернулся из «РБ Лейпцига» в «ПСЖ» после истечения срока аренды. За последние недели слухи связывали 21-летнего нидерландца с целым рядом статусных клубов. Впрочем, Симонс снова перейдёт в «РБ Лейпциг». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Хави пройдёт обследование для «быков» в начале следующей недели.

«РБ Лейпциг» снова арендует Хави Симонса. В соглашении между клубами не будет прописана опция выкупа.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Хави Симонса в 80 миллионов евро.