В Германии выбрали футболиста и тренера года

Авторитетный немецкий журнал Kicker сообщил об итогах своего голосования за лучшего футболиста и лучшего тренера 2024 года. Лучшим игроком был признан полузащитник Тони Кроос, который завершил карьеру после чемпионата Европы. Кроос решил повесить бутсы на гвоздь уже в 34 года после десяти сезонов в мадридском «Реале».

А лучшим тренером года был признан Хаби Алонсо, который работает с «Байером». Под руководством испанца леверкузенцы впервые в истории выиграли чемпионат Германии. Кроме того, «фармацевты» выиграли национальный кубок и добрались до финала Лиги Европы.

Лучшая футболистка года будет определена после завершения Олимпийских игр.