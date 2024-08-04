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Мюллер высказался о своём будущем

04 Августа 2024 • 12:53 Комментировать

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер дал комментарий по поводу своего будущего. Действующий контракт 34-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до середины 2025 года.

«Футбол – моя любовь и моя страсть. Поэтому я постараюсь продолжать играть как можно дольше!» - сказал Мюллер немецкому Sky.

Ранее, после чемпионата Европы - 2024, Томас Мюллер объявлял об уходе из национальной сборной Германии.

Добавим, что за «Баварию» Мюллер провёл в различных соревнованиях 707 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 242 гола и 268 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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