Мюллер высказался о своём будущем

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер дал комментарий по поводу своего будущего. Действующий контракт 34-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до середины 2025 года.

«Футбол – моя любовь и моя страсть. Поэтому я постараюсь продолжать играть как можно дольше!» - сказал Мюллер немецкому Sky.

Ранее, после чемпионата Европы - 2024, Томас Мюллер объявлял об уходе из национальной сборной Германии.

Добавим, что за «Баварию» Мюллер провёл в различных соревнованиях 707 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 242 гола и 268 результативных передач на партнёров.