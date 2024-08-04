«Бавария» приняла решение по Горецке

Руководство мюнхенской «Баварии» определилось с планами на полузащитника команды Леона Горецку. Как сообщает Pletti Goal, немецкий гранд принял решение продать футболиста в текущее трансферное окно. Сам игрок не горит желанием покидать команду.

Ранее в прессе сообщалось о том, что у Горецки есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Полузащитника хочет подписать мадридский «Атлетико».

Трудовое соглашение 29-летнего футболиста с «Баварией» рассчитано до конца июня 2026 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 30 миллионов евро.