Киммих ответил на вопрос о «Баварии»

Защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих дал комментарий относительно своего контракта с клубом. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025.
«Всегда есть место для разумной беседы, мои двери открыты. В целом мне здесь комфортно. Мои дети родились в Мюнхене, здесь я построил дом. Минувший сезон был не таким успешным, как привыкли в «Баварии». Сейчас мы очень голодны до побед перед стартом нового сезона», - передает слова футболиста Pletti Goal.
Напомним, что в прошлом сезоне «Бавария» осталась без трофеев. Команда финишировала лишь на третьем месте в таблице Бундеслиги.
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