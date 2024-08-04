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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих ответил на вопрос о «Баварии»

04 Августа 2024 • 09:35 Комментировать

Защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих дал комментарий относительно своего контракта с клубом. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025.

«Всегда есть место для разумной беседы, мои двери открыты. В целом мне здесь комфортно. Мои дети родились в Мюнхене, здесь я построил дом. Минувший сезон был не таким успешным, как привыкли в «Баварии». Сейчас мы очень голодны до побед перед стартом нового сезона», - передает слова футболиста Pletti Goal.

Напомним, что в прошлом сезоне «Бавария» осталась без трофеев. Команда финишировала лишь на третьем месте в таблице Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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