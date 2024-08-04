Киммих ответил на вопрос о «Баварии»

«Всегда есть место для разумной беседы, мои двери открыты. В целом мне здесь комфортно. Мои дети родились в Мюнхене, здесь я построил дом. Минувший сезон был не таким успешным, как привыкли в «Баварии». Сейчас мы очень голодны до побед перед стартом нового сезона», - передает слова футболиста Pletti Goal.