В «Баварии» рассказали о будущем Киммиха

«Мы провели хорошую и позитивную беседу. Впереди будут еще переговоры. Киммих был ведущим футболистом команды на протяжении многих лет. Думаю, он останется им и в будущем», - передает слова функционера инсайдер Керри Хау в своих социальных сетях.