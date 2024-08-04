В «Баварии» рассказали о будущем Киммиха

Макс Эберль, спортивный директор мюнхенской «Баварии», высказался относительно будущего защитника команды Йозуа Киммиха. Контракт 29-летнего игрока с клубом рассчитан до середины следующего года.
«Мы провели хорошую и позитивную беседу. Впереди будут еще переговоры. Киммих был ведущим футболистом команды на протяжении многих лет. Думаю, он останется им и в будущем», - передает слова функционера инсайдер Керри Хау в своих социальных сетях.
Напомним, что Йозуа защищает цвета мюнхенского гранда с 2015 года. В общей сложности он провел 390 матчей за «Баварию», записав на свой счет 42 забитых мяча и 104 голевые передачи.
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