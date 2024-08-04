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Горецка определился с будущим в «Баварии» на фоне интереса «Атлетико»

04 Августа 2024 • 03:52 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
19.08 22:30

Мадридский «Атлетико» фигурирует в числе претендентов на полузащитника «Баварии» Леона Горецку.

Будущее 29-летнего футболиста в мюнхенском гранде подвергается сомнениям ещё с прошлого года, но сам хавбек, похоже, уходить по-прежнему не планирует. По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, интерес к Горецке проявляет «Атлетико», но немецкий игрок не рассматривает такой вариант продолжения карьеры – он твёрдо намерен остаться и проявить себя под руководством нового рулевого «Баварии» Венсана Компани. Никакие переговоры с другими клубами не ведутся.

Текущий договор Леона Горецки рассчитан до середины 2026 года.

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Бавария Атлетико Мадрид Леон Горецка трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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