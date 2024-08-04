Горецка определился с будущим в «Баварии» на фоне интереса «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» фигурирует в числе претендентов на полузащитника «Баварии» Леона Горецку.

Будущее 29-летнего футболиста в мюнхенском гранде подвергается сомнениям ещё с прошлого года, но сам хавбек, похоже, уходить по-прежнему не планирует. По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, интерес к Горецке проявляет «Атлетико», но немецкий игрок не рассматривает такой вариант продолжения карьеры – он твёрдо намерен остаться и проявить себя под руководством нового рулевого «Баварии» Венсана Компани. Никакие переговоры с другими клубами не ведутся.

Текущий договор Леона Горецки рассчитан до середины 2026 года.