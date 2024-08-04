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​Бутьюс одолел рак

04 Августа 2024 • 03:24 Комментировать

В 2022 году мы уже сообщали о том, что нидерландский футболист Жан-Поль Бутьюс сражается со страшной болезнью - рак. Но сейчас подоспели положительные известия для поклонников игрока - он выиграл своё персональное сражение против недуга. Причём это произошло после обострения в марте текущего года. И вот сейчас, спустя пять месяцев, игрок, похоже, возвращается на поле.

- Наконец-то я могу это подтвердить, я в порядке и я возвращаюсь. У меня снова растут волосы. Я испытываю стойкое чувство оптимизма, - цитирует слова Бутьюса De Oranjezomer.

Бутьюс является игроком берлинской  «Герты».


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Евро-Футбол.Ру,
Жан-Поль Бутьюс
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