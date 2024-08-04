Стало известно, почему Дуэ намерен перейти в «Баварию» вместо «ПСЖ»

«Бавария» лидирует в борьбе за атакующего полузащитника «Ренна» Дезире Дуэ.

Мюнхенцы опережают в споре другого давнего претендента на восходящую звезду – «Пари Сен-Жермен». По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок оценил усилия, которые предприняла «Бавария» в переговорах с «Ренном», поэтому теперь склоняется к переезду в Мюнхен. Однако «ПСЖ» не выбывает из гонки – 19-летний француз ещё не озвучил своё окончательное решение.

«Ренн» запрашивает за Дезире Дуэ более 50 млн евро. Контракт молодого универсала, способного закрыть почти любую позицию в атаке, рассчитан до 2026 года.