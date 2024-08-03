Полузащитник «Ювентуса» рассматривает варианты в Бундеслиге

Футболист «Ювентуса» Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Боссы «старой синьоры» не намерены терять американца бесплатно следующим летом, когда истечёт его контракт, поэтому планируют продать его до конца текущего месяца. По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, будущее Маккенни может решиться в течение нескольких предстоящих недель. У 25-летнего игрока есть варианты продолжения карьеры в Бундеслиге, и он заинтересован в возвращении в Германию.

«Ювентус» рассчитывает заработать на продаже Уэстона Маккенни порядка 10-15 млн евро. До переезда в Турин хавбек выступал за «Шальке 04».