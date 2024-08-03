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В «Баварии» приняли решение по Сарагосе

03 Августа 2024 • 22:02 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
25.08 16:30

Футболист «Баварии» Брайан Сарагоса может в скором времени покинуть клуб.

Испанский вингер пополнил ряды немецкого гранда в январе текущего года, но не смог зарекомендовать себя в основной команде. Летом в «Баварии» сменился главный тренер, и Сарагоса был готов доказать свою состоятельность новому рулевому Венсану Компани, однако руководители клуба сообщили игроку, что тот может искать себе варианты с арендой, поскольку вряд ли сможет рассчитывать на место в старте в Мюнхене.

По информации Bild, теперь Сарагоса склоняется к временному возвращению в Испанию. Также интерес к 22-летнему футболисту проявляют представители итальянской Серии А.

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