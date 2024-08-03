«ПСЖ» настаивает на трансфере 19-летнего француза, который предпочитает «Баварию»

«Пари Сен-Жермен» не сдаётся в борьбе за атакующего полузащитника «Ренна» Дезире Дуэ.

Вместе с парижским грандом на 19-летнего игрока претендует «Бавария». Француз отдаёт предпочтение варианту с переездом в Мюнхен, однако в «ПСЖ» не теряют надежду на успех в переговорах с восходящей звездой. Согласно сведениям Djamel, руководство чемпионов Франции считает Дуэ своей приоритетной трансферной целью. В сделке заинтересован лично президент клуба Нассер аль-Хелаифи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дезире Дуэ в 30 млн евро, однако «Ренн» запрашивает за футболиста значительно больше.