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«Бавария» приглашала бывшего тренера

03 Августа 2024 • 14:32 Комментировать

В летнее межсезонье «Бавария» столкнулась с трудностями в процессе поиска нового главного тренера. До соглашения с Венсаном Компани мюнхенцы услышали «нет» от целого ряда специалистов.

Луи ван Галь, который возглавлял «Баварию» в 2009-2011 годах, рассказал о том, что мюнхенцы обращались даже к нему. Нидерландец отказался, поскольку заинтересован только в работе со сборной.

«Тренируя сборную, вы течение года в основном просматриваете игроков со своим штабом. Такая работа для меня всё ещё возможна», - рассказал ван Галь RTL.

Напомним, что после чемпионата мира – 2022 Луи ван Галь ушёл из сборной Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Луи Ван Галь
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