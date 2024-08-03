Гнабри отреагировал на слухи о желании «Баварии» от него избавиться

Вингер Серж Гнабри отреагировал на слухи. Ранее в прессе писали о том, что «Бавария» хочет избавиться от 29-летнего футболиста.

«С ума сойти, как дико люди рассуждают. У меня всё ещё есть действующий контракт, я играю в футбол на высшем уровне. Я хочу набрать форму и выступать так, как от меня ожидают. У меня есть ещё два года по контракту, и я не ощущаю никакого давления», - цитирует Гнабри Süddeutsche Zeitung.

Сержу Гнабри 29 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 40 миллионов евро.

Всего за «Баварию» Гнабри провёл 238 матчей, в которых забил 86 голов и отдал 53 голевых паса на партнёров.