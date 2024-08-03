Лаймер рассказал о своих впечатлениях от Евро-2024

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Австрии Конрад Лаймер оценил результаты Евро-2024. Напомним, команда хавбека вылетела на стадии ⅛ финала, проиграв Турции со счётом 1:2.

«Я покинул турнир со смешанными эмоциями. Сперва было очень приятно выиграть группу, где выступали Франция и Нидерланды. В конце концов, мы пережили горькое поражение в ⅛ финала против сборной Турции. Нам было очень больно, но в футболе все быстро меняется. Результаты Евро-2024 все равно влияли на моё настроение в первые дни отпуска. Тем не менее, уже всё кончено. Сейчас я полностью сфокусирован на новом сезоне», – цитирует Лаймера официальный сайт «Баварии».