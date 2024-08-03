Лаймер: «У Компани есть чёткое видение того, как должна играть «Бавария»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер высказался о новом тренере Венсане Компани. Напомним, бывший игрок «Манчестер Сити» этим летом сменил на посту наставника «красной машины» Томаса Тухеля.

«У Компани есть чёткое видение того, как должна играть «Бавария». Я впитываю в себя информацию, которую нам доносит тренер. На каждой тренировке мы учимся чему-то новому. Когда мы привыкнем к идеям тренера, мы станем сильнее», – сказал Лаймер в беседе с официальным сайтом «Баварии».

В прошлом сезоне Лаймер отметился тремя результативными передачами в 29 матчах Бундеслиги. Конрад перебрался в «Баварию» летом 2023 года на правах свободного агента из «РБ Лейпцига».