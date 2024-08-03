Дуэ сделал выбор между «ПСЖ» и «Баварией»

Полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Напомним, в услугах французского хавбека заинтересованы «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария».

Как сообщает журналист Санти Уна, Дезире предпочитает перейти в «Баварию», нежели в «ПСЖ». «Ренн» хочет заполучить за своего полузащитника 60 миллионов евро компенсации.

19-летний полузащитник в настоящий момент защищает цвета сборной Франции на Олимпийских играх в Париже. В последнем розыгрыше чемпионата Франции молодой Дезире отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.