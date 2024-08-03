В «Баварии» прокомментировали трансфер Пальиньи

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о новичке команды – португальском полузащитнике Жоау Пальинье.
«Я был очень рад трансферу Пальиньи. Мы хотели подписать этого футболиста еще в прошлом году. И наша уверенность в нем не изменилась. Но тогда переход не состоялся, поскольку «Фулхэм» не смог найти замену. Сейчас мы рады, что Жоау здесь. Он усилит нашу команду», - передает слова функционера Sky Sports.
Напомним, что португальский опорник перебрался в «Баварию» этим летом. Сумма сделки составила 51 миллион евро. Пальинья заключил с немецким грандом четырехлетнее трудовое соглашение.
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