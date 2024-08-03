В «Баварии» прокомментировали трансфер Пальиньи

«Я был очень рад трансферу Пальиньи. Мы хотели подписать этого футболиста еще в прошлом году. И наша уверенность в нем не изменилась. Но тогда переход не состоялся, поскольку «Фулхэм» не смог найти замену. Сейчас мы рады, что Жоау здесь. Он усилит нашу команду», - передает слова функционера Sky Sports.