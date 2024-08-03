В «Баварии» высказались о тренере Компани

Футбольный функционер Ян-Кристиан Дризен, являющийся спортивным директором мюнхенской «Баварии», поделился мнением о новом главном тренере команды Венсане Компани.
«Компани и его тренерский штаб очень близки к футболистам. Он стал частью команды и заинтересован в том, чтобы быть частью нашего клуба. В коллективе сейчас отличная атмосфера, я настроен оптимистично», - передает слова руководителя Sky Sports.
Напомним, что бельгийский специалист занял пост главного тренера этим летом. 38-летний наставник заключил трудовое соглашение на три года. Ранее он отметился работой в «Андерлехте» и «Бёрнли».
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