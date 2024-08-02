Ольмо пытается оказывать давление на «РБ Лейпциг», чтобы добиться трансфера в «Барселону»

Даниэль Ольмо, выступающий за «РБ Лейпциг», хочет продолжить свою карьеру в «Барселоне».

Как передаёт в своих социальных сетях журналист Маттео Моретто, испанский атакующий игрок начал оказывать давление на немецкий клуб с целью добиться трансфера в летнее межсезонье. Отмечается, что в «Лейпциге» ожидают получить от «Барселоны» более выгодное предложение по футболисту, который стал чемпионом Европы – 2024 в составе сборной Испании.

Ранее была информация, что «Лейпциг» готов продать 26-летнего Ольмо за 60 миллионов евро, «Барселона», по данным СМИ, не готова столько платить.