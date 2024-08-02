Вирцу надоели шутки про картошку

Атакующий полузащитник «Байера» и национальной сборной Германии Флориан Вирц недавно расставил по местам блюда из картофеля. На первое место молодой футболист поставил простой печёный картофель. Фанаты почему-то начали смеяться над Вирцем, но теперь он заявил, что не понимает причины насмешек.

«Я не нахожу это забавным. Я и мои знакомые не понимаем, почему это стало вирусным. Люди немного посмеялись надо мной. Я люблю картошку. Но когда мне теперь кричат об этом со всех сторон, я стараюсь игнорировать это. Иногда ситуация доходит до точки, когда всё не так уже смешно», - сказал Вирц Kicker.