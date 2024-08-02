Ким: «Никогда не думал об уходе из «Баварии»

Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ ответил на вопрос, рассматривал ли он возможность смены клубной прописки после прошлого сезона. Как известно, южнокорейский футболист нередко сталкивался с критикой из-за ошибок на поле.

«Я никогда об этом не думал. Я люблю этот клуб и настроен много работать. Я хочу полностью отдаваться и помогать клубу», - сказал Ким в ходе пресс-конференции.

Всего за «Баварию» Ким Мин Джэ провёл 36 официальных матчей. В них южный кореец забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.

Напомним, что прошлым летом Ким перебрался в «Баварию» из «Наполи».