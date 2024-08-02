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Ким: «Никогда не думал об уходе из «Баварии»

02 Августа 2024 • 13:19 Комментировать

Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ ответил на вопрос, рассматривал ли он возможность смены клубной прописки после прошлого сезона. Как известно, южнокорейский футболист нередко сталкивался с критикой из-за ошибок на поле.

«Я никогда об этом не думал. Я люблю этот клуб и настроен много работать. Я хочу полностью отдаваться и помогать клубу», - сказал Ким в ходе пресс-конференции.

Всего за «Баварию» Ким Мин Джэ провёл 36 официальных матчей. В них южный кореец забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.

Напомним, что прошлым летом Ким перебрался в «Баварию» из «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ким Мин Джэ
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