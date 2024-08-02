Компани: «Сделаем всё возможное для того, чтобы «Бавария» выступила лучше, чем в прошлом сезоне»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от нового сезона. Напомним, в прошлой кампании «красная машина» впервые за 12 лет не выиграла ни одного трофея.

«Сделаем всё возможное для того, чтобы «Бавария» выступила лучше, чем в прошлом сезоне. Я ожидаю увидеть реакцию от каждого на тренировках. Надеюсь, что также увижу позитивные моменты в первых матчах», – сказал Компани на пресс-конференции.

Компани сменил на посту главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля. Венсан в прошлом сезоне не смог удержать «Бёрнли» в Английской премьер-лиге. Команда под руководством бельгийца вылетела обратно во второй дивизион.