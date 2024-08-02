«Барселона» хочет закрыть сделку по Ольмо в течение недели

Каталонская «Барселона» активно работает над тем, чтобы закрыть сделку по трансферу полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо. По информации от журналиста Феррана Мартинеса, «сине-гранатовые» хотят оформить трансфер в течение ближайшей недели.

Напомним, «РБ Лейпциг» требует за 26-летнего полузащитника 60 миллионов евро компенсации, но «Барселона» пока не готова удовлетворить финансовые запросы немецкого клуба. Переговоры между сторонами в настоящий момент продолжаются.

Ольмо открыт к возвращению в «Барселону», за которую ранее выступал на юношеском уровне. В услугах полузащитника также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Бавария».