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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала рассказал о своих целях на сезон

02 Августа 2024 • 10:22 Комментировать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о своих целях на грядущий сезон. Напомним, в предыдущей кампании «красная машина» не выиграла ни одного трофея и финишировала на третьем месте в Бундеслиге.

«Я всегда хочу прогрессировать, забивать больше голов и отдавать больше ассистов. Также мне хотелось бы выигрывать трофеи. Особенно после прошлого сезона», – сказал Мусиала в беседе с журналистом Максимилианом Кохом.

Мусиала закончил последний розыгрыш Бундеслиги с 10 голами и 6 результативными передачами в активе. На домашнем чемпионате Европы 21-летний полузащитник отметился 3 мячами в 5 играх в составе сборной Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
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