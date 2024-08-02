Мусиала рассказал о своих целях на сезон

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о своих целях на грядущий сезон. Напомним, в предыдущей кампании «красная машина» не выиграла ни одного трофея и финишировала на третьем месте в Бундеслиге.

«Я всегда хочу прогрессировать, забивать больше голов и отдавать больше ассистов. Также мне хотелось бы выигрывать трофеи. Особенно после прошлого сезона», – сказал Мусиала в беседе с журналистом Максимилианом Кохом.

Мусиала закончил последний розыгрыш Бундеслиги с 10 голами и 6 результативными передачами в активе. На домашнем чемпионате Европы 21-летний полузащитник отметился 3 мячами в 5 играх в составе сборной Германии.