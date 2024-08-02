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В «РБ Лейпциге» высказались о трансфере Ольмо в «Барселону»

02 Августа 2024 • 08:19 Комментировать

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Рувен Шрёдер высказался об информации касательно потенциального трансфера полузащитника Дани Ольмо в каталонскую «Барселону».

«Ольмо очень ценный игрок для нашего клуба. Никто не оказывает на нас давления по его трансферу. При нынешнем положении дел мы рассчитываем, что Дани присоединится к нам после отпуска», - передает слова функционера инсайдер Филипп Хинце.

Контракт испанского полузащитника с «РБ Лейпцигом» рассчитан до середины 2027 года. Его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро. В прошлом сезоне Ольмо сыграл 32 поединка, забил 13 мячей и сделал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо Рувен Шрёдер ещё теги
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